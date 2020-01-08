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Упали "паровозиком": в Луцке произошло смертельное ЧП с девочками-подростками

среда, 08 января 2020, 23:30
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В среду, 8 января, в Луцке произошла трагедия: 15-летняя девушка, пытаясь спасти подруга, упала вместе с ней с балкона, расположенного на 7 этаже.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Как рассказали полицейские, двое 15-летних девушек, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. В какой-то момент одна из них в шутку залезла на перила балконного ограждения.

Внезапно она не удержала равновесие и начала падать. Подруга схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом полицейские спасли от смерти мужчину с маленьким ребенком, который пытался убить себя, спрыгнув с крыши многоэтажки.

Также в Одесской области 16-летний подросток покончил с собой.

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