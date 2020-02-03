Продать кошку: скандальный нардеп Брагар сделал противоречивое заявление

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, который предложил пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить коммунальные счета, признался, что у него есть кошка, но он ее не продаст.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна".

В интервью изданию скандальный депутат Брагар заявил, что у него нет и никогда не было собак, зато признался, что у него есть кошка по имени Марта. На уточняющий вопрос, согласился бы он продать своего домашнего питомца, чтобы оплатить коммуналку, депутат ответил категоричным отказом.

Как сообщал "Апостроф", в президентской партии "Слуга народа" обсуждают возможное наказание для депутата Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Подробнее о буре эмоций в сети, которую вызвало высказывание депутата Брагара, читайте в материале "Апострофа": Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину