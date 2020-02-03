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В "Слуге народа" рассказали, как накажут нардепа, попавшего в скандал с собакой: видео

понедельник, 03 февраля 2020, 13:49
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В президентской партии "Слуга народа" еще обсуждают возможное наказание для депутата Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Об этом заявил руководитель президентской партии Александр Корниенко в комментарии для журналистов.

Он отметил, что нардеп уже был наказан "морально", а партия уже принесла свои извинения.

"То моральное осуждение, в которое попал Евгений и тот набор мемов, героем которых он стал, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее", - заметил глава президентской партии.

Также Корниенко заметил, что собак у него нет, но есть "недорогие рыбки", поэтому воспользоваться советом Брагара он бы не смог.

Немного позже в СМИ опубликовали информацию, что в данный момент в "Слуге народа" обсуждают два варианта наказания для Брагара: исключение из фракции или строгий выговор.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты нашли и опубликовали фото собаки, которую предлагал пенсионерке продать народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, чтобы оплатить счета за коммуналку.

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