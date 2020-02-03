Украину будет заливать дождями: прогноз погоды на 3 февраля

Синоптики дали свежий прогноз погоды на понедельник, 3 февраля - в Украине будет идти дождь, местами - снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет облачно, осадков не прогнозируют лишь в Чернигове и Сумах.

Температура воздуха в Украине:

на западе +3 +8 градусов;

на востоке +5 +7 градусов;

на севере +5 +7 градусов;

на юге и в Крыму +10 +12 градусов;

в центре Украины и Киеве +5 +7 градусов;

Напомним, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствия изменения климата для украинских городов.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.