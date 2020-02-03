"Укрзализныця" запустила новую услугу для пассажиров с большим багажом: как это работает и цена

Укрзализныця запусила пилотный проект новой услуги для пассажиров - доставку ручной клади.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Теперь украинцы смогут заказать доставку ручной клади с вокзала до вокзала или адресную - от двери до двери.

Пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью.

Сейчас механизм предоставления услуги сначала будут обработан на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр-Киев-Днепр, № 92/91 Львов-Киев-Львов, № 63/64 Харьков - Киев-Харьков.

Впоследствии нововведение заработает по всей Украине.

"Это в какой больной голове родилась такая идея? Вы в пасперевозках не можете порядок навести, а беретесь за доставку чемоданов. Тяжело себе представить человека, который доверит вам свой багаж.", "Новая почта стоит в разы дешевле!", "Еще веселее то,что вагоны нечем ремонтировать... Пассажирские вагоны отправляют даже на международное сообщение поломанными", - пишут украинцы.

Напомним, что на днях Кабинет министров Украины одобрил освобождение Евгения Кравцова с должности главы "Укрзализныци".