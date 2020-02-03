RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

17:44
В Киеве авто с маленьким ребенком в салоне влетело в столб: фото с места ДТП
17:35
СБУ поймала опасного боевика ДНР, сбежавшего на заработки в Россию: фото
17:30
Приказано проиграть: Кабмин планирует, что играющие украинцы будут "спускать" по несколько тысяч грн в год
17:29
Россию на Евровидении-2020 может представить певец из Украины - о ком снова говорят в СМИ
16:59
"Укрзализныця" запустила новую услугу для пассажиров с большим багажом: как это работает и цена
16:57
В Киеве произошел серьезный пожар в электричке, фото
16:47
11-летняя дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года
16:27
Настоящая сказка! Опубликовано невероятное фото заснеженных Карпат
16:25
Пропагандисты ДНР взорвали сеть безумным заявлением про вирусы и "агентов" США: видео
16:15
В России авто на скорости снесло толпу людей на тротуаре: жуткие фото и видео
16:11
Раньше было лучше: жалобы украинцев на плохую жизнь показали смешными фотожабами
15:29
Под Днепром водитель умер за рулем маршрутки с детьми, которая неслась по дороге: жуткое видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныця" запустила новую услугу для пассажиров с большим багажом: как это работает и цена

понедельник, 03 февраля 2020, 16:59
переглянути новину українською

Укрзализныця запусила пилотный проект новой услуги для пассажиров - доставку ручной клади.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Теперь украинцы смогут заказать доставку ручной клади с вокзала до вокзала или адресную - от двери до двери.

Пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью.

Сейчас механизм предоставления услуги сначала будут обработан на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр-Киев-Днепр, № 92/91 Львов-Киев-Львов, № 63/64 Харьков - Киев-Харьков.

Впоследствии нововведение заработает по всей Украине.

"Это в какой больной голове родилась такая идея? Вы в пасперевозках не можете порядок навести, а беретесь за доставку чемоданов. Тяжело себе представить человека, который доверит вам свой багаж.", "Новая почта стоит в разы дешевле!", "Еще веселее то,что вагоны нечем ремонтировать... Пассажирские вагоны отправляют даже на международное сообщение поломанными", - пишут украинцы.

Напомним, что на днях Кабинет министров Украины одобрил освобождение Евгения Кравцова с должности главы "Укрзализныци".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: