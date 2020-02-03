Услышали об акции: появилось видео "дикого" забега россиян в супермаркете

В российском городе Стерлитамак толпы пенсионеров заполонили один из супермаркетов, в котором решили по акции продать стиральный порошок.

Видео с происходящим внутри магазина опубликовали российские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как толпа людей после открытия магазина устроила толкучку в надежде успеть приобрести заветный товар по заниженной цене.

Интересно, что стиральный порошок здесь продавали по 99 рублей, что на порядок ниже обычной его стоимости.

"Сеть супермаркетов объявила акцию "Стиральный порошок за 99₽" и бабки, естественно, не могли пропустить такую щедрость", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что в сети супермаркетов "Ашан" в Польше появились подарочные наборы водки "Красная армия", которые выглядят как деревянные ящики с металлическими замками.