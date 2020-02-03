В магазинах Польши заметили товары, прославляющие Россию: в сети волна гнева, фото

В сети супермаркетов "Ашан" появились подарочные наборы водки "Красная армия", которые выглядят как деревянные ящики с металлическими замками.
Об этом на своей Facebook-странице написал Алексей Голобуцкий.
"На фоне принципиального дистанцирование официальной Польши от Кремля и его проектов (и даже от участия в совместных международных мероприятиях) это выглядит сознательным демаршем в интересах РФ", - уверен он.
Автор отмечает, что стоимость такого набора 80 долларов (около 2000 гривен).
"В целом подобные внешнеполитические идеологические диверсии с использованием водки, спорта, олимпиад и "матрьошек" - можно сказать, является брендом ФСБ. И накануне шумного празднования "75 Лет победы" такого стоило ожидать. Однако теперь интересной будет реакция официальной Варшавы на вызов", - добавил Голобуцкий.
В сети на такой сувенир отреагировали гневно, показав фото аналогичного товара и в Словакии.
Как сообщал "Апостроф", ранее Министерство финансов России выступило за создание в стране сети магазинов беспошлинной торговли "Березка" - аналогу магазинов, которые были в СССР.