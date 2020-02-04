Гончарук пояснил украинцам, почему приходят две платежки за газ вместо одной

Разделение платежек за газ на две части не будет влиять на на общую стоимость газа для потребителей. Об этом 4 февраля заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На своей странице в Facebook глава правительства написал, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

По его словам, платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ для того, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет заниматься его поставками.

"Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями", - написал он.

Гончарук подчеркнул, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но в таком случае сумма будет минимальная. К примеру, стоимость транспортировки на приготовление пищи составит 2.8 грн.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.