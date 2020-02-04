На оккупированном Донбассе начались серьезные проблемы с зарплатами и пенсиями

Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин признал, что в конце 2019 года и в январе 2020-го были задержки с выплатой зарплат, особенно в угольной и металлургической отрасли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Что касается задержек по выплате заработной платы, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей", - заявил он в интервью "министерству информации ДНР.

По словам Пушилина, основные причины в долгах по зарплате - непризнанность ДНР, экономическая блокада и еще не закончившиеся военные действия.

"Поэтому каждому предприятию приходится бороться за то, чтобы работать, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности и полноценно выплачивать без задержек заработную плату. Чтобы говорить о том, что нужно уже повышать заработную плату, нужно реализовывать продукцию", - сказал он.

Задержки с выплатой местных пенсий Пушилин назвал "технической составляющей" и выразил надежду, что в феврале этого не повторится.

"Особенно когда есть внешние факторы. Как, например, ситуация, связанная с металлургией. А это для нас очень серьезный пласт предприятий. Я напомню: в прошлом году был определенный кризис в металлургии, когда цена на металл на бирже упала. Это то, что от нас точно не зависит", - сетует глава группировки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети указали на интересную деталь, которая указывает на кадровые перестановки в верхушке боевиков на Донбассе, касающиеся главаря ДНР Дениса Пушилина после отставки помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова, курировавшего ранее ДНР и ЛНР и считавшегося идеологом "Новоросии"