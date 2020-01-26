Главарю ДНР нашли "преемника" после отставки Суркова: сеть взбудоражило фото

В сети указали на интересную деталь, которая указывает на кадровые перестановки в верхушке боевиков на Донбассе, касающиеся главаря "ДНР" Дениса Пушилина после отставки помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова, курировавшего ранее ДНР и ЛНР и считавшегося идеологом "Новоросии".

Фото подтверждающее возможные ротации опубликовали на Facebook-странице Nova Gorlivka.

Так, под фото Пушилина можно увидеть не только фамилии его предшественников, бывших главарей донецких террористов – Александра Захарченко и Дмитрия Трапезникова, но и преемника – Ивана Приходько.

В сети тут же заподозрили неладное, не удержавшись от комментариев.

Напомним, бывший главарь ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в Донецке. Подробнее о его гибели, читайте в материале "Апострофа": В Донецке убили главаря ДНР Захарченко: все подробности.