Президент и "простой народ": Зеленский снялся в Киеве в ролике про дешевые кредиты

Президент Владимир Зеленский снялся в ролике о программе дешевых кредитов для бизнеса. На опубликованных кадрах глава государства лично посетил банковское отделение, где убедился, как идет процесс.

Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

Для проверки программы Зеленский отправился в "Укргазбанк", где лично ознакомился с деталями кредитования бизнеса под 5-9%. Также глава государства призвал украинцев пользоваться дешевыми кредитами и открывать/расширять бизнес.

"Как я и обещал, начинаем выдавать доступные кредиты малым предпринимателям – по ставкам, которых в Украине, наверное, и не видели: 5, 7, 9%. Сегодня побывал в банке-партнере, чтобы убедиться воочию, как идет процесс", – написал он под видео.

В банке Зеленский познакомился с предпринимателем, который создает "школы робототехники" для развития детей. По словам главы государства, в банках уже выстраиваются очереди предпринимателей.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о предпринимателе из Винницы, которому государственный банк в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдал деньги.