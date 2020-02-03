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"Доступный" кредит от государства: кто первым его получил

понедельник, 03 февраля 2020, 22:01
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о предпринимателе из Винницы, которому государственный банк в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдал деньги.

Об этом сообщает сам Гончарук в своем Telegram-канале.

Сумма кредита составила 1,5 млн гривен на срок до 5 лет под 7%.

"Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов – оборудование нового супермаркета площадью 903 квадратных метра", - написал премьер.

Отметим, что процент зависит от размера и типа бизнеса:

  • 5% годовых - если выручка 25 млн гривен и создаются минимум 2 рабочих места;
  • 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, не создается новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;
  • 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", Украина получит очередной транш помощи ЕС на 500 миллионов евро.

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