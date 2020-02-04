Счастье и буря эмоций: украинка приняла роды у пассажирки на борту самолета, фото

Украинка Алена Федченко приняла роды прямо на борту самолета, который следовал из Катара в Таиланд. Роды прошли успешно, а ребенка и мать уже доставили в больницу.

О необычном происшествии украинка сообщила на своей странице в социальной сети.

По ее словам, она даже не думала, что с ней может когда-либо произойти такая ситуация.

"Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" - пишет она.

Напомним, что 17-летняя студентка, которая упаковала свою новорожденную дочь в пакет и тем самым убила ее, родила младенца в ванной и даже не обработала девочке пуповину.