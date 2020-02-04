RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

18:11
В Киеве молодая девушка погибла страшной смертью у гаражей, фото
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
16:55
Точное попадание: появилось видео испытания в Украине новых мощных ракет
16:45
В Киеве пошел сильный снегопад: опубликованы впечатляющие видео
16:45
Избил и наступил на голову: в Ровно школьник жестоко поиздевался над сверстником, видео
16:43
24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном
16:40
Счастье и буря эмоций: украинка приняла роды у пассажирки на борту самолета, фото
16:16
У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии
15:25
Он добивался меня: новая избранница Эдгара Каминского впервые рассказала об их романе
15:10
Ненавидела свое тело: Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду
15:05
На оккупированном Донбассе начались серьезные проблемы с зарплатами и пенсиями
14:47
CLOUDLESS выпустили клип к конкурсной песне Нацотбора на Евровидение-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Счастье и буря эмоций: украинка приняла роды у пассажирки на борту самолета, фото

вторник, 04 февраля 2020, 16:40
переглянути новину українською

Украинка Алена Федченко приняла роды прямо на борту самолета, который следовал из Катара в Таиланд. Роды прошли успешно, а ребенка и мать уже доставили в больницу.

О необычном происшествии украинка сообщила на своей странице в социальной сети.

По ее словам, она даже не думала, что с ней может когда-либо произойти такая ситуация.

"Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" - пишет она.

Напомним, что 17-летняя студентка, которая упаковала свою новорожденную дочь в пакет и тем самым убила ее, родила младенца в ванной и даже не обработала девочке пуповину.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: