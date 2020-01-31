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Родила в ванной: появились подробности про 17-летнюю украинку, убившую своего младенца

пятница, 31 января 2020, 14:33
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17-летняя студентка, которая упаковала свою новорожденную дочь в пакет и тем самым убила ее, родила младенца в ванной и даже не обработала девочке пуповину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Типичный Херсон".

Родила несовершеннолетняя в ночь на 30 января в комнате общежития по улице Промышленная в городе Алешки Херсонской области. Сначала жаловалась вахтерше на боль в спине, а потом попросила вызвать "скорую". Медики, прибывшие на вызов, нашли девушку в окровавленной ванне. Она пояснила, что сейчас находится на 16-й неделе беременности и у нее случился выкидыш. Плод, мол, она смыла в канализацию, так как испугалась.

В больнице под давлением медиков 17-летняя студентка призналась, что родила живую девочку, которую завязала в магазинный пакет и спрятала во встроенный шкаф. На место сразу прибыли правоохранители, младенец был госпитализирован в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Как выяснили правоохранители, сама девушка проживает в селе Белозерского района Херсонской области. Родителям о беременности не говорила. Кто отец ребенка, пока тоже неизвестно.

Как писал "Апостроф" ранее, в поезде "Симферополь-Москва", следующий из аннексированного Крыма в Россию по Керченскому мосту, женщина выбросила из купе поезда младенец.

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