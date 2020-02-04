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В Украине утвердили новые тарифы на воду: где и насколько вырастут цены

вторник, 04 февраля 2020, 23:20
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В Украине тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%, а зависеть это будет от региона.

Такое решение 4 февраля было принято на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Основная причина – это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5,600 грн, сейчас среднерыночная зарплата – 12 тысяч, в Киеве – 16, во Львове – 18. Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное подорожание на платежку", - прокомментировал ситуацию член НКРЭ КП Ольга Бабий.

Таким образом, самый высокий тариф будет на Востоке Украины, в именно в Павлограде и Бердянске. В этих городах за куб придется заплатить почти 40 гривен. Самой дешевой вода будет в Луцке - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод.

Чиновники пообещали озвучить окончательную стоимость воды для регионов через несколько дней. Они говорят, что повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли.

С документом про установление новых тарифов можно ознакомиться по ссылке. Они вступят в силу со дня публикации закона в газете "Урядовий кур’єр".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.

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