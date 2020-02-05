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Леса станут озерами за месяц: озвучен жуткий прогноз по глобальному потеплению

среда, 05 февраля 2020, 16:21
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Исследования ученых из Калифорнийского университета в Болдере (США) свидетельствуют, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может стать причиной климатической катастрофы из-за освобождения триллионов тонн углекислого газа.

О результатах роботы исследователей сообщает издание Phys.org.

Ученые утверждают, что в случае резкого, в течение нескольких месяцев, таяния вечной мерзлоты Северного полушария, которая занимает 18 млн квадратных километров, в атмосферу единовременно попадет большое количество углекислого газа и метана.

Согласно данным исследователей, в здешних породах, где замурованы останки живых существ, растений, животных и микробов, населявших Арктику на протяжении тысяч лет, содержится 1,5 трлн тонн углерода, что превышает количество СО2 в атмосфере.

Если в атмосферу попадут огромные объемы углекислого газа и метана, это непредсказуемым образом повлияет на ландшафт Арктики.

"Леса могут стать озерами за месяц, без предупреждения будут происходить оползни, а невидимые ямы с метаном могут проглотить снегоходы целиком. Однако мы все еще можем предотвратить наихудшие последствия климатических изменений, если предпримем в ближайшее десятилетие меры", – уверена автор научной работы Меррит Турецки.

Как сообщал "Апостроф", глобальное потепление, в случае повышения средней температуры на два градуса Цельсия, может стать причиной гибели 2100 человек каждый год только в США.

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