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Минус 10 и сильная метель: опубликовано впечатляющее фото настоящей зимы в Карпатах

среда, 05 февраля 2020, 12:26
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Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал впечатляющее фото украинских Карпат, которые засыпал снег в среду, 5 февраля.

Оно появилось на официальной Facebook-странице поста.

"По состоянию на 11:30 05.02.2020 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер северо-западный, 14-15 м/с, температура окружающей среды -10 °C", - говорится в сообщении.

На фото видно возвышенность в Карпатах, которую полностью засыпало снегом.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.

Также синоптики озвучили прогноз до конца недели в Украине.

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