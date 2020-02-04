В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Начало февраля оказалось весьма теплым: почти весенние температуры днем до +10 и даже солнечное небо. Впрочем, по прогнозам синоптиков, зима еще возьмет свое - уже на этой неделе стоит ожидать падения столбика термометра до 10 градусов мороза. Как изменится погода до конца недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 4 февраля, в Украине еще сохранится относительное тепло. На севере, в центре и востоке днем будет от 3 до 5 градусов тепла, а ночью ожидается до +2 градусов.

На западе будет немного теплее: от +4 до +6 днем и все те же 0+2 ночью.

В южных регионах сохранятся высокие температуры, как для зимы: от +6 до +10 градусов днем и 0+2 градуса тепла в ночное время суток. В северных регионах ожидаются дожди, на западе мокрый снег, а на остальной территории сохранится облачная, но сухая погода.

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В среду, 5 февраля, в Украине начнет холодать. От -1 до +1 будет как днем, так и ночью на севере, востоке и в центре Украины.

Немного теплее будет на западе: 1-3 тепла днем (на Закарпатье +3-5), и около 2 градусов мороза синоптики прогнозируют ночью.

В южных регионах еще сохранится тепло: днем столбики термометра покажут от 5 до 7 градусов с отметкой "плюс", а ночью температура воздуха упадет до 3-5 градусов выше нуля.

Обильные осадки в этот день ожидаются по всей территории Украины. На юге это будут дожди, а на западе, севере востоке и в центре мокрый снег.

Прогноз погоды на 4 февраля 1 / 1 Прогноз погоды на 5 февраля 1 / 1 Прогноз погоды на 6 февраля 1 / 1 Прогноз погоды на 7 февраля 1 / 1 Прогноз погоды на 8 февраля 1 / 1

В четверг, 6 февраля, от 1 до 3 градусов мороза днем ожидается на западе, востоке и в центре Украины. Ночью на востоке сохранится 1-3 градуса мороза, а вот в центре и на западе Украины температура ночью упадет до 6 градусов мороза.

От 2 до 4 градусов ниже нуля днем будет на севере Украины, а ночью здесь ожидается от 6 до 8 градусов с отметкой "минус".

Теплее всего будет на юге: от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла (в Крыму до +5), столбики термометров покажут в дневное время суток, а после захода солнца температура воздуха упадет до 1-3 градусов мороза.

Мокрый снег пройдет по всей территории страны кроме Крыма. Там в четверг ожидаются дожди.

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В пятницу, 7 февраля, от 2 до 4 градусов мороза днем будет на востоке, севере и в центре. Ночью в этих регионах от 5 до 7 градусов ниже нуля.

1-3 градуса с отметкой "минус" днем будет и на западе, а ночью ожидается около 5-7 градусов ниже нуля.

На юге днем будет от 0 до 4 градусов мороза, а после захода солнца столбики термометров покажут 2-6 градусов ниже нуля.

Мокрый снег в этот день ожидается по всей территории страны.

В субботу, 8 февраля, в Украину придут лютые морозы, но ночью. На западе, севере, юге и в центре днем будет -1-4, а ночью температура воздуха упадет от 7 до 11 градусов мороза.

Около 7-11 градусов ниже нуля будет ночью и на востоке, а вот днем там ожидается от 5 до 7 градусов ниже нуля. Также в восточных регионах пройдет снег. На остальной территории Украины будет без осадков.