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На Донбассе самоликвидировался опасный наемник из России с позывным "Шахтер": фото

среда, 05 февраля 2020, 05:15
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В рядах боевиков ДНР на Донбассе очередная потеря, в сети сообщили о гибели 40-летнего пулеметчика Анатолия Кириченко, который, как предполагается, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщил боец ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram, опубликовав снимки самоликвидировавшегося боевика.

"6.01.20 Кириченко "Шахтер" Анатолий из Белгорода сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - говорится в сообщении.

Блогер также опубликовал фото выписки из приказа о награждении этого уроженца России медалью "За боевые заслуги" в мае 2017 года.

"Обстоятельства требуют уточнения. Предварительно суицид", - уточнил причину смерти "Шахтера" автор поста.

Как сообщал "Апостроф", 15 января на Донбассе был ликвидирован боевик группировки ДНР Виталий Сергун, который родился в Горловке и до агрессии России работал таксистом.

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