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Назначен временный глава "Укрзализныци": что о нем известно

среда, 05 февраля 2020, 14:15
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Фото: Слово і Діло

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укразализныци" на Марчека Желько.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Согласно распоряжению, на члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Марчека Желько временно возлагаются обязанности главы правления.

Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Отметим, Желько вошел в состав правления "Укрзализныци" в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл". До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО "Днепроспецсталь" (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

Напомним, что на днях Кабинет министров Украины одобрил увольнение Евгения Кравцова с должности главы "Укрзализныци".

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