Президент получил первым: в Украине запустили выдачу ID-карт с электронной подписью, фото

Президент Украины Владимир Зеленский получил Квалифицированную электронную подпись на свою ID-карту, и стал таким образом первым гражданином Украины, который протестировал эту услугу.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

Он отметил, что всего в Украине выдано уже 4,4 миллиона ID-карт.

"Президент Украины присоединился к 4,4 млн владельцам современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил Квалифицированную электронную подпись на чип ID. С сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID", - отметил глава МВД.

Также он выложил фото с главой государства и его новым документом и информацию об этой услуге.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВД сообщили, что скоро введут заграничный "паспорт в смартфоне", то есть электронный документ, подтверждающий личность, по которому можно будет выехать за границу.