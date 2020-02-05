Распустились ледяные цветы: появились фото и видео еще одного чуда природы на побережье Финского залива

В российском городе Санкт-Петербург на Финском заливе заметили ледяные цветы.

Об этом написали в Instagram-странице peterburg_enka.

Отмечают, что ночь на 5 февраля была самой холодной с начала года. Из-за такой погоды в заливе появилось интересное явление - ледяные цветы.

"Ледяные цветы недолговечны – могут расти только на поверхности молодого льда и при определенной температуре и влажности – иначе быстро разрушаются. Даже ветер опасен для них, так что любуемся застывшей красотой, пока можно", - написали в сети и опубликовали фотографии.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 февраля в Санкт-Петербурге заметили необычное явление - пляж на берегу Финского залива покрыт ледяными шарами. Такие яйца видели в ноябре в соседней Финляндии, а затем и на побережье США.