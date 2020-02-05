Побережье Финского залива покрылось шарами изо льда: фото необычного явления

Во вторник, 4 февраля, в Санкт-Петербурге заметили необычное явление - пляж на берегу Финского залива покрыт ледяными шарами.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram.

На кадрах видно крупные ледяные шары. Ими покрыт весь берег до ледяных торосов, которые защищают шары, или, как их называют в Финляндии, "ледяные яйца", от волн с незамерзшей поверхности залива.

Синоптики ранее объясняли природу явления — яйца видели в ноябре в соседней Финляндии, а затем и на побережье США.

Подобные шары обычно формируются на пляже с мелким песком, вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер формирует "яйцо".

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Как сообщал "Апостроф", ранее в Финляндии туристы обнаружили пляж с уникальным природным явлением – "ледяными яйцами".

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге в конце января наблюдалось уникальное природное явление – "ледяное сало".