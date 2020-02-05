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СБУ пришла с обысками на телеканал Коломойского: видео и первые подробности

среда, 05 февраля 2020, 18:19
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В среду, 5 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском на телеканал "1+1" украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в своем Telegram-канале написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Обыски на "1+1" проводит СБУ по решению суда по делу о записи разговоров профана премьера Гончарука! Подозревается журналист Евгений Куксин!", - написал он и опубликовал трансляцию с места события.

По словам сотрудников телеканала "1+1", СБУ подозревает, что журналист канала Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Отмечают, что обыски проходят в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2019 года сотрудники НАБУ проводили обыск в помещении телеканала "Думская TV" в Одессе на улице Канатной. Работников телеканала не пускали на рабочие места, толкали, хватали за руки и не давали снимать происходящее. Правоохранители изъяли компьютеры и серверы канала.

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