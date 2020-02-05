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В России решили повесить фото деда Зеленского в храме со снимком отца Путина: что происходит

среда, 05 февраля 2020, 16:20
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Фотография деда президента Украины Владимира Зеленского - младшего лейтенанта Семена Зеленского появится рядом с фотографией отца президента России Владимира Путина, которую разместили на сайте проекта Минобороны РФ "Дорога памяти".

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Открытые медиа", при этом на загруженном в базу фото вместе с дедом изображен и сам президент Украины. Эта фотография уже прошла модерацию.

Сайт содержит базу участников Великой Отечественной войны, чьи фото будут использованы в оформлении храма Вооруженных сил, построенном под Москвой. По плану Министерства обороны РФ, их фотографии разместят на стенах галереи, которая будет вести к храму.

Чтобы фотография участника войны появилась в галерее, длина которой составляет 1418 шагов, фото и данные об участнике военных действий необходимо загрузить в специальный раздел на сайте министерства, либо передать их специалистам в пунктах сбора. Все загруженные пользователями фото должен одобрить модератор.

Интересно, что в конце ноября в списке благотворителей главного храма Вооруженных сил России появился тезка Анатолия Чепиги, которого власти Великобритании считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин устроил "случайную" встречу с народом и оконфузился.

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