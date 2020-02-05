В Украине начался "апокалипсис" на дорогах: фото и видео страшных ДТП из-за непогоды

В среду, 5 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий увеличилось количество аварий.
Об этом сообщают в соцсетях.
В Киеве образовались длинные пробки, на улицах гололед. Коммунальщики не успевают бороться с зимней погодой и посыпать дороги, разбивать лед.
Серьезное лобовое ДТП с пострадавшими произошло на Столичном шоссе. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и скорая помощь. Подробности аварии и количество пострадавших устанавливается.
В сети появилось еще несколько видео других аварий в Киеве.
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Очередная авария на #Столичном #шоссе. Возле дамбы на скользкой дороге водитель не справился с управлением и угодил в забор. На месте работает наряд патрульной полиции. Информация о пострадавших уточняется.
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Переносимся в Пущу-Водицу Здесь, не доезжая до КП, на скользкой дороге столкнулись два автомобиля. Ожидают экипаж полиции. Предварительно без пострадавших.
В Харькове ситуация не лучше, там тоже затруднено движение трранспорта.
Там на улице Широнинцев 51, перед "Мавзолеем", жигули сбили пешехода на переходе - образовалась пробка со стороны улицы Валентиновской.
А на Окружной (спуск с 17 кладбища) МАЗ влетел в заправку, других битых машин рядом нет, видимо водитель не справился с управлением
А это на Алексеевке мужчины хотели поехать по делам, но у них не получилось.
Отметим, что из-за плохой погоды с каждым часом, по всей стране, количество аварий может расти.
Ранее "Апостроф" сообщал что в среду, 5 февраля, в Киеве произошло серьезное ЧП на дороге - ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, движение из-за этого было ограничено.