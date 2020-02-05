В Киеве из-за непогоды произошло серьезное ЧП на дороге, фото

В среду, 5 февраля, в Киеве произошло серьезное ЧП на дороге - ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, движение из-за этого было ограничено.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент случился около 07:00 на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Судя по фото, дерево полностью перекрыло проезжую часть. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что синоптики прогнозировали серьезное ухудшение погодных условий в Украине 5 февраля - в ряде областей ожидаются метели, порывы ветра и дождь. Такая погода может удержаться до конца недели, при этом и похолодает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео опасного ЧП, что произошло в Оболонском районе Киева - женщину чудом не сбила машина.