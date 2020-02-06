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Кличка "Вампир": в сети показали видео с московским попрошайкой, воевавшим против ВСУ

четверг, 06 февраля 2020, 03:27
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Бывший российской наемник 32-летний Виктор Сорокин, который в 2014 году воевал на Донбассе против украинских бойцов, теперь в центре Москвы просит милостыню.

Видео с наемником опубликовали на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как Сорокин сидит на Арбате в военной форме, держит в руках фотографию и просит помочь деньгами. Случайным прохожим со слезами рассказывает, что в 2014 году "добровольцем" поехал в Донецкую область Украины. В Марьинке получил ранения ног. Теперь не имеет средств к существованию, на работу устроиться не может.

Известно, что Виктор Сорокин по кличке "Вампир" - уроженец станицы Расшеватская Ставропольского края РФ. Проживал в доме №2 по улице Пугачева. Окончил школу в Новоалександровске и Суворовское военное училище в Москве. В 2008-2009 годах проходил военную службу в в/ч 2159 оперативно-войсковой группы специального назначения в городе Сочи (Россия). Женат на 39-летней Александре Сорокиной, которая проживает в Новоалександровске. В соцсетях мужчина называет себя Виктором Тревогиним.

Во время участия в российско-украинской войне на Донбассе выполнял обязанности стрелка в батальоне "Витязь" так называемой Объединенной юго-восточной армии.

В комментариях к видео пользователи заметили, что Сорокин сам знал, на что шел. Ведь наемничество уголовно наказуемо в РФ. Кроме того, боевики, уцелевшие и вернувшиеся из оккупированного Донбасса в Россию, никому не нужны. Чиновники во главе с Владимиром Путиным стойко придерживаются позиции, что Россия не участвует в войне на Донбассе. А, следовательно, ни о каких раненых на этой войне гражданах РФ не может быть и речи.

Как писал "Апостоф" ранее, в рядах боевиков ДНР на Донбассе очередная потеря, в сети сообщили о гибели 40-летнего пулеметчика Анатолия Кириченка, который, как предполагается, покончил жизнь самоубийством.

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