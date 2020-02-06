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Оборванные провода и перекрытые дороги: непогода парализовала оккупированный Донецк, фото

четверг, 06 февраля 2020, 15:36
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С ухудшением погодных условий, которое принес в Украину циклон Petra, не могут справиться в оккупированном Донецке - улицы замело снегом, а общественный транспорт практически не ходит.

Фото из парализованного из-за снегопадов Донецка публикуют жители города в соцсетях.

Как сообщили в местном Telegram-канале, непогода стала причиною смертельного случая, однако о его подробности не уточняют.

"Только по нашим подсчетам, 12 аварий, 1 погибший и несколько раненых", – говорится в сообщении.

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Из-за обильного снегопада в городе много оборванных электропроводов, некоторые дома обесточены. Под тяжестью снега обвалились деревья и ветки, некоторые из них падали на припаркованные автомобили.

Движение транспорта усложнено, от снега почищены только центральные улицы Донецка. На одном из маршрутов движение заблокировано заблокирован из-за поваленного ветром дерева.

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