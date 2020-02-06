Под Одессой перевернулся автобус с десятками пассажиров: первые подробности и фото с места

Под Одессой перевернулся рейсовый автобус с людьми, он направлялся в Киев.

Об этом сообщает Одесса info.

Водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся.

Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу.

Ранее "Апостроф" сообщал что в среду, 5 февраля, в Киеве произошло серьезное ЧП на дороге - ветер повалил дерево прямо на проезжую часть, движение из-за этого было ограничено.