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Украинцам готовят "сюрприз" с пенсионным возрастом: "слуга народа" раскрыла детали

четверг, 06 февраля 2020, 23:56
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Председатель комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова уверена, что повышение пенсионного возраста в Украине - неизбежный процесс, так как согласно исследования Всемирного банка в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы в Украине пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию.

Об этом она рассказала Украинской правде.

"Мы включили в солидарную систему ФЛП, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4 тыс грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше", - уверена она.

По ее словам, дети украинцев будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше.

"Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче. Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", - добавляет она.

По ее словам, стариков становится больше, "или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста".

"Мы уже почти как Япония. Спросите Пенсионный фонд, они вам скажут. Для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти", - продолжает она.

Также она рассказала о количестве пенсионеров.

"Количество таких людей у нас увеличивается. Сейчас у нас 11,3 млн. пенсионеров, из них более тысячи - это люди, которые достигли столетнего возраста. Такого не было даже во времена СССР, когда у нас было 16 млн пенсионеров", - добавила она .

Подробнее о накопительной системе, читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству - хорошо, бизнеса - плохо.

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