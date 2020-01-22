Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Украинцам в очередной раз могут повысить возраст выхода на пенсию. По крайне мере, такое предложение недавно было озвучено представителем партии власти. Пенсионный возраст в Украине сегодня действительно является одним из самых низких в Европе. Но неоспоримым фактом является то, что большинство отечественных пенсионеров продолжают работать, поскольку выжить исключительно на украинскую пенсию практически невозможно."Апостроф" разбирался, насколько оправданной является идея увеличения пенсионного возраста в нашей стране.

В 2020 году в Украине изменились требования по страховому стажу, необходимого для выхода на пенсию. В нынешнем году, для того чтобы выйти на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста в 60 лет украинцам нужно будет иметь стаж не менее 27 лет.

Данная норма не является специальным решением властей – она обусловлена положениями пенсионной реформы, которая была принята в Украине еще в 2017 году. Реформа предполагает, что требования по стажу увеличиваются ежегодно на один год, и в 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь страховой стаж 35 лет.

В случае нехватки стажа, есть вариант работать до 63 лет – здесь требования более щадящие: по состоянию на 2020 год - всего 17 лет (к 2028 году требование по стажу для выхода на пенсию в 63 года составит 25 лет). Если же и в этом возрасте необходимого стажа нет, придется работать до 65 лет. В этом сценарии требование по стажу всего 15 лет. И таким оно останется и дальше. Если, конечно, не придумают что-нибудь новое.

Пенсионной реформой также предусмотрена возможность покупки недостающего стажа – но не более пяти лет.

Пенсионное равноправие

Кстати, 2020-й станет последним годом, когда женщины смогут выйти на пенсию ранее 60 лет. Согласно предыдущей пенсионной реформе, "женский" возраст выхода на пенсию с 2011 до 2021 года ежегодно повышается на шесть месяцев – с 55 до 60 лет. В 2020 году он, соответственно, составит 59 лет и шесть месяцев. А с 2021 года женщины будут выходить на пенсию наравне с мужчинами в 60 лет.

Женщины будут выходить на пенсию наравне с мужчинамиФото: pixabay.com

Но это - далеко не факт. В правящей партии "Слуга народа" предлагают пенсионный возраст увеличить - как для женщин, так и для мужчин. Причина - в Украине по демографическим и социально-экономическим причинам происходит постепенное "старение" населения, и с каждым годом количество пенсионеров пропорционально увеличивается, а работающих граждан – сокращается. А, поскольку пенсии выплачиваются из средств, отчисляемых в Пенсионный фонд с зарплат тех, кто работает, в скором времени этих денег будет катастрофически не хватать (их, на самом деле, и сейчас не хватает, в связи с чем ежегодно в Пенсионный фонд направляются дотации из госбюджета), а затем их и вовсе не будет.

Идею постепенного повышения пенсионного возраста недавно озвучила представитель партии власти, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. "Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на худшую участь и худшую пенсии", - заявила она в одном из недавних интервью.

Почти как в Европе

Если подходить к вопросу повышения пенсионного возраста сугубо с профессиональной точки зрения, то такое предложение выглядит вполне разумным, считает бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун. "Увеличение пенсионного возраста будет на пользу людям 1970-80-х годов рождения, поскольку у них может быть сравнительно небольшой страховой стаж, так как, скорее всего, как минимум, половина этого контингента сталкивалась с безработицей, и получить 30-35 лет стажа им будет не так просто", - сказал он в комментарии "Апострофу" (от себя добавим, что это поколение массово сталкивается и с таким явлением, как неофициальное трудоустройство, что также не добавляет этим гражданам страховые годы). При этом, по его словам, есть непростой экономический момент: "Мы говорим, что нужно создавать рабочие места для молодых, но, если увеличить пенсионный возраст, эти места могут заниматься людьми более старшего возраста".

Член совета пенсионного фонда "Социальный стандарт" Виталий Мельничук в разговоре с изданием также отметил, что определенная логика в предложении повысить пенсионный возраст есть. По его словам, несмотря на то, что в Украине средняя продолжительность жизни существенно ниже, чем в других странах Европы, средний возраст собственно пенсионеров не так уж и мал. "По статистике до пенсионного возраста, то есть до 60 лет, в Украине доживает 71% мужчин и 89% женщин. Но, если мужчина дожил до 60 лет, то, в среднем, по статистике, он проживет до 74 лет, а женщина – до 80 лет", - уточнил он. Таким образом, добавил специалист, время, которое украинцы в среднем живут, находясь на пенсии, не такое уж и маленькое, даже в сравнении с Европой. А, учитывая, что в европейских странах пенсионный возраст выше, чем в Украине, то в нашей стране, как ни парадоксально, среднее время после выхода на пенсию может даже оказаться больше, чем в некоторых из них.

Нужен консенсус

"Но нужно понимать, что у нас в стране низкий уровень доходов, и многие люди, выходящие на пенсию, продолжают работать. И, таким образом, пенсия становится еще одним источником доходов", - подчеркивает Виталий Мельничук.

Кроме того, важно учитывать тот факт, что в нашей стране наблюдается крайне низкий уровень доверия граждан к реформам в сфере пенсионного обеспечения, впрочем, как и к любым другим инициативам государства. "В обществе должен быть консенсус, а я очень сильно сомневаюсь, что в нашем обществе он (по поводу повышения пенсионного возраста) есть", - говорит Виктор Колбун. Он считает, что сегодня было бы целесообразнее отложить вопрос поднятия пенсионного возраста, а вместо этого заняться проработкой всех аспектов действующей пенсионной системы, включая накопительный уровень и негосударственные пенсионные фонды.

В нашей стране наблюдается крайне низкий уровень доверия граждан к реформам в сфере пенсионного обеспеченияФото: unian

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По словам эксперта, у людей должно выработаться доверие к пенсионной системе, а этого можно добиться лишь путем повышения ее эффективности. "И параллельно с этими процессами можно было бы говорить о повышении пенсионного возраста, о том, как это делать, начать дискуссию по этому поводу в обществе, - отметил Колбун. - Без диалога с обществом даже монобольшинство не сможет народ через колено переломать. Если люди не понимают, для чего все это, они будут оказывать сопротивление, и это может привести к смене власти, потому что этот вопрос (пенсионный возраст) является одним из наиболее чувствительных, и может вывести на улицы тысячи людей".

Кстати, если власти решат реализовать идею повышения пенсионного возраста по модели, предложенной Галиной Третьяковой, то реальный пенсионный возраст украинцев будет увеличен на 12 месяцев - до 61 года - лишь в 2034-35 году (в зависимости от того, как и с какого года считать). В это время пенсионного возраста достигнут украинцы, родившиеся в те самые 1970-80 годы, которые, в отличие от нынешних пенсионеров, будут иметь большие проблемы со стажем по указанным выше причинам, а потому, они вряд ли смогут выйти на заслуженный отдых даже в 61 год.

Базовый доход

В нашей стране, если у человека нет нужного стажа, сколько бы ему лет не было, пенсионером не считается. А это значит, что у такого человека нет льгот, которые полагаются обладателям заветного пенсионного удостоверения, включая бесплатный проезд в общественном транспорте. При этом во многих странах мира льготный (и часто и бесплатный) проезд, равно как и бесплатное посещение, например, музеев, положены людям, начиная с определенного возраста (чаще всего, это 65 лет), и даже не только местным, но и иностранцам. В Украине же даже обладатель пенсионного удостоверения, проживающий, например, в Житомире, не сможет бесплатно проехать в метро Киева.

Кроме того, во многих европейских странах, помимо трудовой пенсии, которая, как и в Украине, также привязана к стажу, есть базовая пенсия (так называемый нулевой уровень пенсионной системы). "Например, в Нидерландах, для того чтобы получать базовую пенсию, нужно просто прожить 10 лет на территории этой страны. Нечто похожее есть и в других европейских странах. Такая пенсия невелика - чтобы человек с голода не умер", - рассказывает Виталий Мельничук.

Украине был бы крайне полезен такой опыт, а отечественным властям, вместо того, чтобы пугать граждан очередным повышением пенсионного возраста, было бы целесообразно подумать, как обеспечить гражданам хотя бы базовый доход. Тем более, что люди, отработавшие всю жизнь на родное государство, это вполне заслужили.