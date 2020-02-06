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Украину накрыла сильная непогода: синоптики рассказали, чего ждать 6 февраля

четверг, 06 февраля 2020, 06:20
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Фото: 112 Украина

6 февраля Украина окажется во власти непогоды: метелей, мокрого снега и гололеда.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины днем ожидается снег. Ночью столбик термометра опустится до -4 ...- 8 градусов, а днем покажет -1 ... + 2 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В центральной части Украины в течение суток будет идти мокрый снег. Столбик термометра ночью покажет -3 ...-7 градусов, днем температура составит 0 ... -5 градусов. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 6 февраля ночью мокрый снег с дождем. Днем также завьюжит. Температура воздуха -1 ...-5 градусов ночью и -2 ... + 1 днем. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с.

На юге Украины днем будет идти мокрый снег. Ртутный столбик покажет +2 ...- 5 градусов ночью и -1 ... + 6 градусов днем. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с.

На севере в течение ночи ожидают -5 ...- 7 градусов. Днем столбик термометра покажет -1 ... + 1 градус. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью и днем снег.

В столице температура в последний день года составит -5 ...- 7 градусов ночью и -1 ... + 1 градус днем. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем будет идти снег.

6 февраля в Кировоградской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют опасные погодные условия. Жителей этих областей ожидают мокрый снег, ветер, метели и гололед.

Как информировал "Апостроф" ранее, в среду, 5 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий увеличилось количество аварий.

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