В Украине государственные услуги можно будет получать онлайн: что нужно знать об этом

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук представили мобильное приложение "Дія", с помощью которого государственные услуги в Украине можно будет получить онлайн.

Видеозапись презентации появилась на странице в Facebook Офиса президента Украины.

В данный момент с помощью "Дія" можно оформить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Документы, которые удостоверяют личность, автоматически "подтягиваются" в приложении через Bank ID.

Следует отметить, что цифровое водительское удостоверение, которое было получено через "Дія" уже можно предъявлять правоохранителям, те смогут его проверить через QR-кода и номер в базе. Также эти документы можно будет использовать при посадке в самолет.

В скором времени создатели обещают добавить в приложение полис страхования авто, паспорт и загранпаспорт гражданина и еще ряд документов.

Приложение стало доступным в Google Play и в App Store. Операторы сообщили, что не будут взимать трафик при работе с "Дія".

"Во время президентской кампании я говорил, что мечтаю о стране в смартфоне", - сказал глава государства во вступительном слово на презентации.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский получил Квалифицированную электронную подпись на свою ID-карту, и стал таким образом первым гражданином Украины, который протестировал эту услугу.