RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

12:31
Деньги в трубу: СМИ рассказали о скандале с постройкой канализации в селе Фонтанка под Одессой
12:22
Чиновник времен Януковича Атаманюк пытается вернуться на таможню - СМИ
12:15
Семья в сборе: Ирина Билык показала редкие фото с мужем и сыном
12:07
В Раде произошли стычки из-за закона о рынке земли: опубликовано видео
11:53
Елене Зеленской - 42: как за эти годы изменилась первая леди Украины
11:41
В "Слуге народа" определились с позицией по рынку земли: раскрыты подробности
11:17
Страховая компания считает, что Шеннен Доэрти рассказала о раке 4 стадии ради выплат
10:54
Это преступление: противники рынка земли устроили акцию протеста у Рады, фото
10:50
С тобой смогу все на свете: Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу-именинницу
10:33
Банковая попала впросак: озвучен прогноз по последствиям провала дела Шеремета
10:15
Зеленский прибыл с важным визитом в Раду
09:58
Умер один из самых успешных актеров Голливуда Кирк Дуглас
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине государственные услуги можно будет получать онлайн: что нужно знать об этом

четверг, 06 февраля 2020, 12:14
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук представили мобильное приложение "Дія", с помощью которого государственные услуги в Украине можно будет получить онлайн.

Видеозапись презентации появилась на странице в Facebook Офиса президента Украины.

В данный момент с помощью "Дія" можно оформить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Документы, которые удостоверяют личность, автоматически "подтягиваются" в приложении через Bank ID.

Следует отметить, что цифровое водительское удостоверение, которое было получено через "Дія" уже можно предъявлять правоохранителям, те смогут его проверить через QR-кода и номер в базе. Также эти документы можно будет использовать при посадке в самолет.

В скором времени создатели обещают добавить в приложение полис страхования авто, паспорт и загранпаспорт гражданина и еще ряд документов.

Приложение стало доступным в Google Play и в App Store. Операторы сообщили, что не будут взимать трафик при работе с "Дія".

"Во время президентской кампании я говорил, что мечтаю о стране в смартфоне", - сказал глава государства во вступительном слово на презентации.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский получил Квалифицированную электронную подпись на свою ID-карту, и стал таким образом первым гражданином Украины, который протестировал эту услугу.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: