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Заставляли целовать обувь и избили: в России школьницы жестоко поиздевались над сверстницей, видео

четверг, 06 февраля 2020, 09:22
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В России школьницы жестоко поиздевались над шестиклассницей и выложили видео в сеть.

Об этом сообщает GOROD48.

Видеозапись избиения правоохранители нашли на одном из пабликов в социальной сети.

На ней две старшие девочки не только бьют шестиклассницу (в том числе ногами в лицо), ее ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь.

В комментариях к записи пишут, что девочку еще и ударили головой об забор. Всему виной конфликт из-за мальчика. И это уже не первый случай.

В полиции об этом инциденте узнали от матери шестиклассницы, которая написала заявление об избиении дочери. Уже есть результаты медицинского освидетельствования ребенка: врачи нашли на теле девочки ушибы.

"По факту инцидента проходит проверка. Собранная информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет решение в отношении родителей школьниц", - .сообщила руководитель пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

Родителям восьмиклассниц может грозить ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Минимальная санкция этой статьи предполагает штрафа от ста до пятисот рублей.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Ровно школьник напал на другого ребенка, повалил его и нанес ему несколько сильных ударов по корпусу и голове.

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