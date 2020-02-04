Избил и наступил на голову: в Ровно школьник жестоко поиздевался над сверстником, видео

В Ровно школьник напал на другого ребенка, повалил его и нанес ему несколько сильных ударов по корпусу и голове.

Об этом говорится на канале "Украина 18+" в Telegram.

Авторы уточняют, что драка между детьми произошла возле краеведческого музея в городе.

На слитом в сеть видео (18+) видно, как один ребенок наносит другому несколько ударов руками и ногами, а также наступает ему на голову.

Известно, что нападавший учится в пятом классе местной школы, при этом о пострадавшем в драке никакой информации нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове заметили группу школьников, которые в поисках экстремальных ощущений поднимались на крыши многоэтажных зданий и сидели там, свесив ноги вниз.