Ехали на гастроли: известным российским актерам запретили въезд в Украину из-за Крыма

Российским актерам Павлу Баршаку и Елене Кориковой запретили въезд на территорию Украины на 10 лет.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Так, отмечается, что против Баршака и Кориковой ввели санкции за посещение оккупированного Крыма с нарушением порядка пересечения государственной границы Украины.

"Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд, пытаясь дважды попасть в Украину", - сообщили в ГПСУ.

Позже стало известно, что актеры в составе труппы комедии "Идеальный свидетель" пытались въехать в Украину через Молдову 6 февраля. Во время проверки их документов пограничники выявили, что Корикова и Баршак снимались в кинокартине на территории оккупированного Крыма, куда попали напрямую из России. Они и остальные члены труппы отказались от посещения Украины и вернулись в Молдову, после чего, попытались проникнуть в страну через другой пункт пропуска. В результате двое актеров получили штрафы за умышленное неисполнение решения Госпогранслужбы Украины и продление срока запрета на въезд в страну до 10 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СБУ сообщили, что российскому певцу Александру Серову въезд в Украину не был запрещен, несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма.