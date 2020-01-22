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Запрещен ли въезд в Украину Серову, выступавшему в Крыму: в СБУ дали ответ, документ

среда, 22 января 2020, 07:02
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Фото: КП

Российскому певцу Александру Серову въезд в Украину не запрещен, несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма.

Об этом говорится в ответе СБУ на официальный запрос "Апострофа".

"В Киеве в Дворце "Украина" на 23 марта анонсирован концерт российского певца Александра Серова, который в 2017 году выступал в аннексированном Крыму. Просим сообщить Вас о наличии или отсутствии запрета въезда в Украину указанного артиста", – говорилось в запросе.

В ответ на это в Службе безопасности сообщили, что, по состоянию на дату запроса, информации о запрете нет. В то же время, в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована про факт нарушения правил пересечения границы.

Ответа Государственной пограничной службы Украины пока нет.

Пиар-менеджер Серова тем временем сообщил изданию "Крым.Реалии" о том, что собирается обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой позволить певцу въезд в Украину.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали… Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось", – говорит пиар-менеджер Александр Орлов.

Как ранее сообщал "Апостроф", скандальному российскому актеру Федору Добронравову, известному по главной роли в сериале "Сваты", больше не запрещен въезд на территорию Украины.

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