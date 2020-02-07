RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

14:29
Дело Шеремета: появились результаты проверки подозреваемой Дугарь на полиграфе
14:20
Квентин Тарантино угрожал до смерти избить известного телеведущего
14:17
Жена экс-генпрокурора устроила яркий танец с пандой: опубликовано видео
14:02
Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала
13:59
Терпи, мой белый дружок: сети шокировала странная "детская" песенка из России, видео
13:55
При стрельбе в Мукачево ранен помощник скандального экс-нардепа: фото
13:44
Таисия Повалий встревожила поклонников снимком на инвалидной коляске: что случилось с певицей
13:33
В Мукачево произошла перестрелка: фото, видео и данные о раненых
13:18
На Украину идет антициклон: синоптик назвала точную дату потепления
13:05
Новая жизнь Принца Гарри и Меган Маркл: пара увлеклась йогой и хочет перебраться в Лос-Анджелес
12:49
Джамала и alyona alyona порадовали фанов новой совместной песней и клипом: видео
12:17
Украину ожидает всплеск эпидемии гриппа: чем опасны его штаммы и как уберечься
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Украину идет антициклон: синоптик назвала точную дату потепления

пятница, 07 февраля 2020, 13:18
переглянути новину українською

В воскресенье, 9 февраля, в Украине начнется потепление, температура воздуха поднимется сразу на 3-5 градусов.

Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, потепление прогнозируется почти по всей территории страны, кроме южных областей.

"В субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля. В воскресенье начнется потепление до 0+5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожье будет днем -2-5 градусов", - указала синоптик.

Диденко отметила, что антициклон вытеснит с территории страны осадки в воскресенье, также больше не будет резких порывов ветра. Отдельно синоптик рассказала о погоде в столице.

"В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато время периодически светить зимнее солнце. В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, завтра днем - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3, +4 градуса ", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики отметили, что весна в Украину придет без опоздания, но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки. В марте в стране прогнозируется почти летнее тепло.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Эпоха диджи­­тализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: