На Украину идет антициклон: синоптик назвала точную дату потепления

В воскресенье, 9 февраля, в Украине начнется потепление, температура воздуха поднимется сразу на 3-5 градусов.

Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, потепление прогнозируется почти по всей территории страны, кроме южных областей.

"В субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля. В воскресенье начнется потепление до 0+5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожье будет днем -2-5 градусов", - указала синоптик.

Диденко отметила, что антициклон вытеснит с территории страны осадки в воскресенье, также больше не будет резких порывов ветра. Отдельно синоптик рассказала о погоде в столице.

"В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато время периодически светить зимнее солнце. В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, завтра днем - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3, +4 градуса ", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики отметили, что весна в Украину придет без опоздания, но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки. В марте в стране прогнозируется почти летнее тепло.