RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

11:37
Спасти так и не смогли: победитель шоу "Голос країни" рассказал о семейной утрате
11:09
Ужасная ошибка: стало известно, почему Памела Андерсон ушла от мужа через 12 дней после свадьбы
11:02
Цвет сезона - бежевый: 10 моделей модной обуви, без которых не обойтись весной 2020
10:23
KAZKA выпустила клип на саундтрек к новой украинской комедии: видео
10:10
7 чудаков украинских отборов на Евровидение, которые могли бы войти в историю
09:28
Тест-игра: кто из икон кино до сих пор не получил свой "Оскар"
08:38
Названы огромные зарплаты руководителей Минюста Украины
08:05
Великобритания приняла скандальное решение по санкциям против России
08:02
Как приготовить дома ароматную утку по-пекински: подробный рецепт и советы

6 февраля

21:46
Только люди могут остановит эту авантюру: Тимошенко высказалась о рынке земли после заседания Рады
20:42
Рада пошла на хитрость с проектом закона, связанным с делом "ПриватБанка"
19:50
Как приготовить дома пражский торт: подробный рецепт и советы сладкоежкам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Какой будет погода до конца 2020 года: подробный прогноз по месяцам

пятница, 07 февраля 2020, 10:25
переглянути новину українською

Весна-2020 в Украину придет без опоздания, но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки. А вот уже в марте в стране прогнозируется почти летнее тепло.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Полесье", об этом заявил синоптик Владимир Деркач, который детально по месяцам спрогнозировал погоду в Украине.

Март

В начале весны в Украине ожидаются небольшие осадки, которые в редких случаях смогут перерастать в сильные. В начале наблюдаться температурные качели, а во второй половине месяца существенно потеплеет и до конца будет комфортно.

Апрель

Начало апреля будет прохладным, возможны даже небольшие осадки, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца будет становиться теплее, а вот на Пасху будет ветрено. Осадков практически не ожидается.

Май

Месяц начнется с небольших осадков, но это не скажется на температуре воздуха, которая будет расти и достигнет своего пика на экваторе этого отрезка. Почти летнее тепло продлится практически до середины месяца, после чего пойдут дожди. Конец месяца будет теплым, но иногда возможны осадки.

Синоптик отмечает, что в последние дни месяца возможно понижение температуры и сильные дожди.

Июнь

Лето начнется с жары, а вот к середине первой декады температура немного снизится, прогнозируются небольшие кратковременные дожди. В середине месяца ожидаются дожди со шквалами и градом. В конце месяца будет тепло, но не жарко.

Июль

Начало месяца порадует настоящим летним теплом, почти без осадков. В середине июля возможны осадки, но не затяжные и не сильные. А вот в первые дни последней декады месяца ожидается незначительное снижение температуры и дожди. После этого украинцев будет радовать настоящая летняя погода.

Август

Первая декада месяца порадует умеренным теплом, есть вероятность кратковременных дождей. В середине месяца также возможны небольшие кратковременные дожди. В середине последней декады августа температура начнет понемногу опускаться, но осадков в Украине не прогнозируется.

Сентябрь

Первый месяц осени принесет умеренное тепло днем и прохладные ночи. После этого будет заметно теплее до самого конца месяца.

Октябрь

В первые дни второго месяца осени сохранится теплая погода, но затем температура снизится. Продлится похолодание пару дней, после чего снова потеплеет. Вторая декада будет холоднее, с дождями, но не сильными. В последние десять дней месяца возможны заморозки или просто сильное снижение температуры.

Ноябрь

Последний месяц осени встретит Украину дождем, а потом начнется "бабье лето". К середине месяца погода опять испортится, приду дожди с переходом в снег. Под конец ноября температура снизится, ночью и изредка днем возможны заморозки.

Декабрь

Первые дни зимы будут прохладными, после чего температура повысится. Под конец первой, в начале второй декады следует ожидать снижения температуры. В середине месяца потеплеет, а уже на праздник Святого Николая ночью возможно понижение температуры.

Завершение декабря будет с нетипичной как для зимы погодой - ожидается второе "бабье лето".

Напомним, что в пятницу, 7 февраля, всю территорию Украины накроют небольшие морозы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Эпоха диджи­­тализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: