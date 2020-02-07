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Продают даже шпалы: в Крыму начали торговать захваченным оккупантами имуществом "Укрзализныци"

пятница, 07 февраля 2020, 15:00
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Оккупанты в аннексированном Крыму пытаются продать имущество "Укрзализныци".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Подконтрольное российской власти Крыма предприятие "Крымская железная дорога" выставило на продажу имущество ряда железнодорожных станций. Среди "товара": тепловозы, вагоны, техника и даже железнодорожные шпалы, которые достались предприятию в результате "национализации" имущества украинского оператора "Укрзализныця" в 2014 году. "Товар" задокументирован как "непригодный для дальнейшей эксплуатации".

"Крымская железная дорога" инициировала около 50 аукционов для продажи имущества предприятия почти на 40 млн рублей (6 258 00 долларов), заявленных как начальная цена всех лотов.

Это имущество подконтрольная России крымская власть планировала продать в 2018 и 2019 годах. Но аукционы были признаны отмененными, однако по-прежнему они остаются в базе торгов как настоящие.

Отмечают, что имущество, которое сейчас распродают в Крыму, было приобретено для нужд железной дороги полуострова задолго до его российской аннексии. К 2014 году оно принадлежало акционерному обществу "Укрзализныця" - украинскому оператору железнодорожных перевозок. Достоверную информацию о техническом состоянии его вагонов, шпал и другой техники с 2014 года получить невозможно.

В "Укрзализныце" сообщали, что по состоянию на 31 марта 2014 года в Крыму оставались 885 вагонов, из которых 684 - вагоны инвентарного парка железных дорог Украины. Захваченными на полуострове оказались 77 крытых вагонов, 108 платформ, 164 полувагона, 402 цистерны, 95 зерновозов и другое имущество.

Как сообщал "Апостроф", немецкая компания Deutsche Bahn, которая считается крупнейшим железнодорожным концерном Европы, готова начать сотрудничество с украинским железнодорожным перевозчиком, помогая советами.

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