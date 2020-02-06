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Крупная немецкая компания раскрыла детали сотрудничества с "Укрзализныцей"

четверг, 06 февраля 2020, 23:16
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Немецкая компания Deutsche Bahn, которая считается крупнейшим железнодорожным концерном Европы, готова начать сотрудничество с украинским железнодорожным перевозчиком, помогая советами.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла, который был одним из тех, кто поставил в среду, 5 февраля, в Киеве свою подпись под Меморандумом о взаимопонимании между АО "Укрзализныця" и немецкой Deutsche Bahn AG.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление МПС будет осуществляться, как и ранее, самыми украинском, но будет усилена нашими менеджерами", - отметил Пофалла.

Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть введены дальнейшие шаги. Но дойдет до этого, будет зависеть от того, удастся ли найти точки соприкосновения на стадии консультирования. Ведь нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на начальном этапе сотрудничества стороны не достигнут "общих результатов".

Дорожной картой сотрудничества после подписания должно быть достижение письменной договоренности, о какой именно форму консалтинговых услуг идет речь.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Пофолла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения. Возможности для этого есть, подчеркнул он. Есть также политическая воля к реформированию "Укрзализныци", в чем представителей DB заверил Премьер-министр Алексей Гончарук, согласовал этот вопрос с Президентом. Итак проект будет политическую поддержку.

Сеть украинских железных дорог - 22-23 тысяч километров - является одним из крупнейших в Европе. Особенностью, на которую обратил внимание Пофолла, является то, что в отличие от Западной Европы, где основную долю нагрузки составляют пассажирские перевозки, в Украине очень большую роль играют грузовые перевозки.

Представитель DB, напомнил, что компания сама пережила два процесса трансформации: слияние в начале 1990-х западногерманской компании Deutsche Bundesbahn и восточногерманской Reichsbahn, а в 1994 году - приватизацию. Если сначала на обоих железнодорожных предприятиях совокупно работало 700 000 сотрудников, то сейчас цифра составляет 210 000.

"Из этого видно, что процесс трансформации, переход от государственных железных дорог к предприятиям, которые работают как частные компании, и являются конкурентоспособными на рынке, - это 25 лет истории DB AG в Германии", - добавил чиновник.

Компания DB Engineering & Consulting является дочерним предприятием DB AG. Как консалтинговая фирма она предоставляет соответствующие услуги с 1966 года.

Работает по всему миру и в самой Германии. Украина - не первое государство, в которой осуществляется подобный проект, например, компания предоставляет консалтинговые услуги в Казахстане.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция сети на новый меморандум между "Укрзализныцей" и немецкой компанией Deutsche Bahn.

Также "Укрзализныця" запустила пилотный проект новой услуги для пассажиров - доставку ручной клади.

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