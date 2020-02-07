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Умершему при президентстве Януковича пришла платежка на газ: подробности истории

пятница, 07 февраля 2020, 09:09
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На западной Украине получили платежку на человека, который умер во время пожара в своем же доме еще а 2011 году во время президенства Виктора Януковича.

Как пишет местная пресса, с покойника требуют почти 150 гривен за якобы предоставленные в январе услуги по доставке газа.

Дело в том, что пожар полностью уничтожил дом мужчины, после чего остатки здания разобрали. Несмотря на это, газ сюда непонятным образом якобы продолжают доставлять.

По подсчетам "Волыньгаза", погибший в прошлом смог использовать более 1600 кубических метров газа.

"Несколько лет назад мы обращались в местные газовиков, объясняли ситуацию. Счета перестали приносить. Здесь снова, в январе, получили новый. Брату насчитали месячную плату за доставку газа больше 150 гривен, которого тот просто не мог использовать, потому что десять лет, как мертвый. Если не верят, могу завести на кладбище, показать могилу ... И что они там доставляют, а главное - куда? После пожара остатки дома мы разобрали, все коммуникации отключили, на газовой трубе установили заглушку, пломбу. Сегодня там ничего нет, деревья растут", - рассказал близкий родственник Владимира - Сергей Хаймик.

Напомним, что разделение платежек за газ на две части не будет влиять на на общую стоимость газа для потребителей.

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