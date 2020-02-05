Ловить воробьев или продать почку: Кива дал скандальный "совет" украинцам по оплате коммуналки, видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который ранее попал в скандал с перепиской с российским политиком Владимиром Жириновский, отметился "советом" украинцам по оплате коммуналки.

Соответствующее видео обнародовало hromadske.ua на своей странице в Facebook.

Журналистка сначала спросила у Кивы, на сколько, по его мнению, хватит пенсионерке трех собак, чтобы оплачивать коммуналку, а после попросила его дать лайфхак по оплате услуг ЖКХ гражданам с низким доходом.

"Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года…" - сказал Кива.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в громкий скандал, предложив в эфире одного из телеканалов тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку.