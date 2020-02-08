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Призыв исключительно по согласию: в Минобороны сделали важное уточнение

суббота, 08 февраля 2020, 22:50
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В 2020 году на срочную службу в ВСУ юношей 18 и 19 лет будут призывать только с их согласия.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал министр.

Добавил, что военнослужащих срочной службы не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. В то же время, граждане в возрасте от 18 лет могут пойти на контрактную службу.

Как сообщал "Апостроф" ранее, одной из главных причин восстановления призыва на военную службу с 18 лет стал недобор призывников и контрактников, который испытывает украинская армия.

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