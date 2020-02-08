Ученые обнаружили древнеегипетскую "игру смерти", похожую на нарды: фото

Ученые обнаружили самую раннюю версию настольной игры древних египтян под названием сенет, что означало "игра смерти", и описали ее правила и предназначение.

Об открытии рассказывает журнал Science.

Открытие сделала Группа археологов во главе с Уолтером Кристом из Маастрихтского университета.

Игра сенет давно известна ученым. Ее изображения нередко встречаются на фресках, украшавших гробницы. Также известно, что древние египтяне относились к своим настольным играм очень серьезно. Для них это была даже не игра, а некий культ.

В новом исследовании археологи подробно описывают самую раннюю версию этой игры, найденную в фондах Розенкрейцерского египетского музея, а также ее правила, "подсмотренные" в древнеегипетских текстах. Уолтер Крист отмечает, что игра сенет чем-то напоминала нарды. Она обрела сакральный смысл и превратилась в игру, имеющую глубокие связи с загробной жизнью. Сама игральная доска представляла собой подземный мир.

Изучив фрагменты древних текстов, египтологи предположили, что в сенет играли два человека. Вероятно, каждый из них получал по пять фигурок, которые передвигались по сетке из 30 квадратов, расположенных в три ряда по 10 квадратов в каждом.

Перед своим ходом игроки бросали некий древний эквивалент современных игровых кубиков. Это помогало определить, на сколько квадратов игрок должен был передвинуть одну из своих фигурок. Побеждал тот игрок, чьи фигурки в полном составе первыми достигали финишного 30-го квадрата, расположенного в нижнем правом углу доски.

Квадраты с 26 по 29 были украшены символами, имевшими особое значение. Возможно, они позволяли фигурке сделать "лишний шаг" или, наоборот, вынуждали пропустить ход.

Раньше не было доказательств того, что сенет была чем-то иным, чем формой развлечения. Но египтологи подметили, что около 4300 лет назад в гробницах начали появляться изображения покойных, играющих в сенет против своих здравствующих друзей или родственников.

Изучение древних текстов показало, что примерно в тот период времени игра сенет стала рассматриваться как некий канал общения между мертвыми и живыми.

В течение следующего тысячелетия египетские тексты описывали эту игру уже как отражение движения души через царство мертвых, называемое Дуат, к загробной жизни. Примерно 3300 лет назад изменилась и сама игровая доска. На ней, к примеру, появились три иероглифа в виде птицы, которые в Древнем Египте символизировали душу.

Кстати, на обнаруженной в музее доске таких иероглифов еще нет. Однако в квадрате под номером 27 имеется простой крестик. В Древнем Египте это был символ воды. Добавим, что игра сенет вышла из моды около 500 года до нашей эры.

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