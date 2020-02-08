В центре Киева пешеходы оставили послание "герою парковки": фото

В Киеве на элитный автомобиль, припаркованный на пешеходном переходе, неизвестные наклеили листок с оскорблениями в адрес водителя.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, на листе, который оставили в качестве послания нарушителю, написано "я паркуюсь как м*дак".

"Пешеходы оставили послание "герою парковки" на BMW, потому что он запарковался прямо на пешеходном переходе", - отметили авторы публикации.

Также было указано местоположение, где нарушитель разместил свой автомобиль.

"Киев, выезд на бульвар Тараса Шевченко", - уточнили авторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспорт мешал проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.