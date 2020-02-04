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"Подарки" со всех сторон: в Киеве устроили сюрприз феерическому "герою парковки", фото

вторник, 04 февраля 2020, 03:10
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В Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

Как сообщает городское сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях, инцидент произошел на улице Эспанадной, 1.

В сообщении говорится, что данный автомобиль Smart стоит уже неделю на этом месте, мешая мусоровозу подъехать к контейнерам.

Месть людей была простой: они взяли мусорные пакеты и положили их на машину, а также повесили на боковые зеркала транспортного средства. Пока неясно, где сам водитель автомобиля и почему так долго не забирает свой Smart.

Напомним, что в сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей. На опубликованных кадрах мужчина ногами избивал транспортное средство и выкрикивал нецензурную брань.

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