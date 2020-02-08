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В Европе нашли самое древнее в мире сооружение из дерева: фото

суббота, 08 февраля 2020, 02:18
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Чешские ученые смогли найти древнейшую известную деревянную конструкцию в мире. Если специалисты сделали правильные выводы, то дуб, из которого она была изготовлена, срезали 7275 лет назад.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио "Прага", конструкция представляет собой верхнюю часть колодца.

"Исходя на наших выводов, основанных на дендрохронологических данных, древесина, которая использовалась для изготовления колодца, была вырублена между 5255 и 5256 годами до нашей эры", - говорит исследователь Ярослав Песка.

Данную находку сделали еще 2018 году в районе города Остров. Экспертиза показала, что колодец был построен во времена неолита. Интересно, но рядом не было найдено следов поселения.

Верхняя часть колодца состояла из четырех дубовых столбов, которые были расположены по углам, а между ними были положены доски. Размер квадрата был примерно 80 на 80 сантиметров.

"Он был построен с помощью техник, которые использовались в бронзовом и медном веке. Мы даже не догадывались, что первые фермеры, у которых были орудия труда из дерева, кости, рогов, были способны обрабатывать поверхность срубленных стволов с такой точностью", - сказал Песка.

Напомним, что в Мексике, рядом с городом Тулум была найдена сеть пещер со скелетом 30-летней женщины внутри.

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