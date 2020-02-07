Ученые разгадали тайну древних предшественников майя

В Мексике, рядом с городом Тулум была найдена сеть пещер со скелетом 30-летней женщины внутри.

Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Так, отмечается, что работы на объекте вели ученые из немецкого Гейдельбергского университета. Там были найдены останки женщины, которую назвали Chan Hol 3, которая, согласно результатам анализов, жила не менее 9900 лет назад. Также в ходе исследований у нее нашли кариес, который может говорить о том, что она потребляла много сахара.

По их словам, находка раскрывает тайну о предшественниках майя. Те, якобы, принадлежали к двум морфологически разным группам, которые проживали отдельно друг от друга. До этого ученым удавалось найти еще восемь скелетов того периода – их назвали возможными первыми поселенцами полуострова Юкатан.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Коринальдо в Италии археологи обнаружили захоронение военачальника, которое датируют концом VIII века - началом VI века до нашей эры.